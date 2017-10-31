17-летний защитник юниорской сборной России Галенюк перейдет из «Югры» в СКА
Защитник системы «Югры» Данила Галенюк продолжит карьеру в СКА.
Сообщается, что между клубами состоится обмен.
17-летний защитник в этом сезоне выступает в МХЛ за «Мамонтов Югры». В 13 матчах сделал три голевые передачи при показателе полезности «+3».
В 2017 году Галенюк вместе с юниорской сборной России завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Он провел на турнире семь матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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