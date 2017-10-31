Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    17-летний защитник юниорской сборной России Галенюк перейдет из «Югры» в СКА

    Теги СКА сборная России U18 возможные переходы КХЛ МХЛ Югра Мамонты Югры

    Защитник системы «Югры» Данила Галенюк продолжит карьеру в СКА.

    Сообщается, что между клубами состоится обмен.

    17-летний защитник в этом сезоне выступает в МХЛ за «Мамонтов Югры». В 13 матчах сделал три голевые передачи при показателе полезности «+3».

    В 2017 году Галенюк вместе с юниорской сборной России завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Он провел на турнире семь матчей и набрал 2 (1+1) очка.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться