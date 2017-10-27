«Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. Четыре из них – дома
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома проиграло «Сибири» (1:2 Б) в серии буллитов.
Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд.
«Торпедо» уступило во всех играх домашней серии – «Барысу» (3:4 Б), «Авангарду» (1:2), «Югре» (1:2 Б) и «Сибири» (1:2 Б).
Команда тренера Петериса Скудры занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 27 игр.
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