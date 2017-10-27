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    «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. Четыре из них – дома

    Теги Торпедо Петерис Скудра КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома проиграло «Сибири» (1:2 Б) в серии буллитов.

    Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд.

    «Торпедо» уступило во всех играх домашней серии – «Барысу» (3:4 Б), «Авангарду» (1:2), «Югре» (1:2 Б) и «Сибири» (1:2 Б).

    Команда тренера Петериса Скудры занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 27 игр.

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