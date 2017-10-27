АХЛ. Шипачев проводит тренировку с «Чикаго Вулвс»
Нападающий Вадим Шипачев вышел на сегодняшнюю тренировку «Чикаго Вулвс».
Несколько дней назад «Вегас» отправил россиянина в АХЛ.
Ранее стало известно, что Шипачев согласился приехать в расположение «волков», пока агенты хоккеиста ищут для него другие варианты продолжения карьеры.
Предстоящей ночью «Чикаго Вулвс» проведет выездной матч против «Гранд Рэпидс».
Фото: официальный твиттер «Чикаго Вулвс»
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