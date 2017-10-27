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    АХЛ. Шипачев проводит тренировку с «Чикаго Вулвс»

    Теги фото НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Вадим Шипачев Вегас

    Нападающий Вадим Шипачев вышел на сегодняшнюю тренировку «Чикаго Вулвс».

    Несколько дней назад «Вегас» отправил россиянина в АХЛ.

    Ранее стало известно, что Шипачев согласился приехать в расположение «волков», пока агенты хоккеиста ищут для него другие варианты продолжения карьеры.

    Предстоящей ночью «Чикаго Вулвс» проведет выездной матч против «Гранд Рэпидс».

    Фото: официальный твиттер «Чикаго Вулвс»

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