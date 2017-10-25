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    Бурдасов может перейти в «Ак Барс», «Салават Юлаев» или московское «Динамо»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы Антон Бурдасов КХЛ Динамо

    ЦСКА сделал предложение о приобретении прав на нападающего Антона Бурдасова трем клубам КХЛ. Об этом сообщает «Бизнес Online».

    По информации источника, игрок может перейти в «Ак Барс», «Салават Юлаев» или московское «Динамо». Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает варианты обмена Бурдасова.

    В текущем сезоне Бурдасов провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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