Бурдасов может перейти в «Ак Барс», «Салават Юлаев» или московское «Динамо»
ЦСКА сделал предложение о приобретении прав на нападающего Антона Бурдасова трем клубам КХЛ. Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, игрок может перейти в «Ак Барс», «Салават Юлаев» или московское «Динамо». Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает варианты обмена Бурдасова.
В текущем сезоне Бурдасов провел 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.