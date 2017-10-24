Никита Трямкин: «Все знают, что Умарк – слегка противный игрок»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал об удалении до конца матча регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (3:5) за неприличный жест в адрес нападающего .

«Глупейший поступок с моей стороны. Постараюсь, чтобы такое больше никогда не повторялось. Обидно после такого сидеть на трибуне и понимать, что не можешь помочь команде.

Все знают, что тот же Умарк – слегка противный игрок. Но это была моя глупость в первую очередь», – заявил Трямкин.

Матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» судили Алексей Раводин и Константин Оленин.

Трямкина удалили до конца игры за жест в адрес Умарка. Позже удалили и шведа

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