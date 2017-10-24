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    Никита Трямкин: «Все знают, что Умарк – слегка противный игрок»

    Теги Салават Юлаев Автомобилист судьи Константин Оленин КХЛ Алексей Раводин Линус Умарк Никита Трямкин

    Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал об удалении до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5) за неприличный жест в адрес нападающего Линуса Умарка.

    «Глупейший поступок с моей стороны. Постараюсь, чтобы такое больше никогда не повторялось. Обидно после такого сидеть на трибуне и понимать, что не можешь помочь команде.

    Все знают, что тот же Умарк – слегка противный игрок. Но это была моя глупость в первую очередь», – заявил Трямкин.

    Матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» судили Алексей Раводин и Константин Оленин.

    Трямкина удалили до конца игры за жест в адрес Умарка. Позже удалили и шведа

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