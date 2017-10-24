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    Джон Купер: «Сергачеву надо научиться играть в НХЛ. Но его прогресс вдохновляет»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Джон Купер Михаил Сергачев

    Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре защитника Михаила Сергачева.

    «У него хорошие габариты, он крепок физически, хорошо видит поле, умеет бросать. Ему надо научиться играть в НХЛ.

    Не получится просто попасть в состав команды НХЛ, заиграть на этой позиции и сразу же получить приз Норриса. Надо сыграть 200 или 300 матчей, чтобы почувствовать НХЛ. Но его прогресс вдохновляет. Нас радует его игра», – сказал Купер.

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