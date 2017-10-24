Джон Купер: «Сергачеву надо научиться играть в НХЛ. Но его прогресс вдохновляет»

Главный тренер Джон Купер поделился мнением об игре защитника Михаила Сергачева.

«У него хорошие габариты, он крепок физически, хорошо видит поле, умеет бросать. Ему надо научиться играть в .

Не получится просто попасть в состав команды НХЛ, заиграть на этой позиции и сразу же получить приз Норриса. Надо сыграть 200 или 300 матчей, чтобы почувствовать НХЛ. Но его прогресс вдохновляет. Нас радует его игра», – сказал Купер.

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