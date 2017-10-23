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    Павел Колобков: «Руководство КХЛ согласилось, что в лиге должна быть конкуренция»

    Теги ЦСКА СКА КХЛ Павел Колобков Геннадий Тимченко

    Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что КХЛ согласилась с его позицией по поводу конкуренции в лиге.

    «Сегодня впервые года за полтора пришел на хоккей. В целом интересный матч, хорошие скорости. Мы пообщались с руководством КХЛ, и могу вам сказать, что никакого недопонимания у нас нет.

    Со мной согласились, что в лиге должна быть конкуренция. Но в этом и нет ничего удивительного. По-моему, это всем очевидно», – сказал Колобков.

    Перед началом матча ЦСКА – СКА министр спорта в ложе в течение нескольких минут общался с Геннадием Тимченко, который в ходе разговора активно жестикулировал. «На самом деле мы говорили не на эту тему» [о конкуренции в лиге], – сообщил Колобков.

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