Канадский форвард Перселл подпишет контракт с «Авангардом»

Нападающий Тедди Перселл в ближайшее время пополнит состав .

Переговоры с хоккеистом находятся в завершающей стадии.

Ранее канадский игрок не смог получить полноценный контракт в «Бостоне», где проходил просмотр.

В прошлом сезоне 32-летний форвард провел 12 матчей за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка. Также в НХЛ он выступал за «Тампу», «Эдмонтон» и «Флориду».

Добавим, что омский клуб уже имеет в составе пять легионеров в соответствии с регламентом .

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