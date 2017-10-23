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    Канадский форвард Перселл подпишет контракт с «Авангардом»

    Теги Авангард возможные переходы Бостон Лос-Анджелес КХЛ Тедди Перселл

    Нападающий Тедди Перселл в ближайшее время пополнит состав «Авангарда».

    Переговоры с хоккеистом находятся в завершающей стадии.

    Ранее канадский игрок не смог получить полноценный контракт в «Бостоне», где проходил просмотр. 

    В прошлом сезоне 32-летний форвард провел 12 матчей за «Лос-Анджелес» и набрал 2 (0+2) очка. Также в НХЛ он выступал за «Тампу», «Эдмонтон» и «Флориду».

    Добавим, что омский клуб уже имеет в составе пять легионеров в соответствии с регламентом КХЛ.

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