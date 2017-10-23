НХЛ. Форварду «Нью-Джерси» Бойлу, у которого обнаружен лейкоз, разрешили тренироваться
Нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл, проходивший лечение от хронического миеломоноцитарного лейкоза, получил разрешение на полноценное участие в тренировках и в воскресенье он занимался с командой.
Рак костного мозга был диагностирован у 32-летнего американца месяц назад.
1 июля Бойл на правах неограниченно свободного агента подписал с «Девилс» двухлетний контракт на 5,5 миллиона долларов.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.