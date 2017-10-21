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    Юкка Ялонен: «Победа над СКА была у нас в руках, а потом этот свисток арбитра»

    Теги СКА судьи видео Йокерит КХЛ Юкка Ялонен Денис Наумов Мартин Фране

    Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен высказался после поражения от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ

    – Нас огорчает это поражение, ведь победа была у нас в руках. А потом этот свисток арбитра.

    Я доволен игрой своей команды. Главная причина победы СКА – хорошая игра в большинстве. 

    – Что скажете об удалениях в третьем периоде?

    – Может, решающее удаление было в мягкой стандартной ситуации, – заявил Ялонен.

    На 56-й минуте при счете 3:2 пользу финского клуба арбитры удалили нападающего Мику Ниеми. Это большинство реализовал СКА и сравнял счет.

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