Юкка Ялонен: «Победа над СКА была у нас в руках, а потом этот свисток арбитра»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен высказался после поражения от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата

– Нас огорчает это поражение, ведь победа была у нас в руках. А потом этот свисток арбитра.

Я доволен игрой своей команды. Главная причина победы СКА – хорошая игра в большинстве.

– Что скажете об удалениях в третьем периоде?

– Может, решающее удаление было в мягкой стандартной ситуации, – заявил Ялонен.

На 56-й минуте при счете 3:2 пользу финского клуба арбитры удалили нападающего Мику Ниеми. Это большинство реализовал СКА и сравнял счет.

Матч СКА – судили Денис Наумов и Мартин Фране.

СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»

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