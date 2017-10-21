Артемий Панарин: «Я не мог изобрести фэйсбук или биткоин. Значит, чтобы нести людям добро, надо играть хорошо и красиво»

Форвард «Коламбуса» поделился мнением о своей игре.

– Вам исполнится 26 лет совсем скоро – 30 октября. Можно сказать, вы – ветеран . Потому что команда слишком молода. Всего восемь человек старше, чем вы.

– Приятно осознавать, что я уже не молодой и не перспективный (смеется). Да, в 26 лет вся жизнь впереди. Но по хоккейным меркам я уже середнячок. Впрочем, я всем доволен. У нас отличная амбициозная команда. Крепкий коллектив, играем неплохо. Конечно, есть над чем работать, но сезон длинный.

– Что вам говорит тренер?

– Мне лично – ничего. Но я сам понимаю, чего от меня ждут. Надо больше брать игру на себя, чаще бросать. Требование одно – надо делать результат. Все тут понятно. И я к этому готов, очень стараюсь.

И еще – я играю так, как я играю. Надо себе не изменять. Выкладываюсь во всех командах на 100 процентов. А не на 70, потому что рядом есть Патрик Кэйн. Моя карьера тоже от этого зависит.

– Вы однажды сказали: «Надо играть в хоккей так, чтобы это нравилось зрителям». Что стоит за этими словами?

– Начинаю задумываться, ради чего я играю в хоккей вообще? Что несу полезного в этот мир? Какие-то технологии – например, по борьбе с детскими заболеваниями – я придумать не могу. Потому что всю жизнь занимался не этим. Я не мог изобрести фэйсбук или биткоин. А что я умею? Как смогу нести добро людям?

Они ведь приходят на хоккей семьями, с детьми. Значит, надо играть хорошо и красиво. Так, чтобы всем нравилось. Как Паша Дацюк. У него нет гонки за очками. Он играет красиво, хорошо – и полезно для команды. Получится ли у меня так? Я к этому стремлюсь! – сказал Панарин.

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