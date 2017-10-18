НХЛ. Малкин стал первой звездой дня

Официальный сайт назвал трех звезд очередного игрового дня.

Третья звезда – голкипер Андерс Нильссон, сделавший шатаут в дебютном матче за «Кэнакс» против «Оттавы» (3:0, 30 сэйвов).

Вторая звезда – голкипер Фредерик Андерсен, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Вашингтоном» (2:0, 32 сэйва).

Первая звезда – форвард «Питтсбурга» , набравший 4 (1+3) очка в матче с «Рейнджерс». На его счету – победный гол в овертайме.