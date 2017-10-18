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    НХЛ. Малкин стал первой звездой дня

    Теги Питтсбург Торонто Ванкувер Евгений Малкин НХЛ Фредерик Андерсен Андерс Нильссон

    Официальный сайт НХЛ назвал трех звезд очередного игрового дня. 

    Третья звезда – голкипер «Ванкувера» Андерс Нильссон, сделавший шатаут в дебютном матче за «Кэнакс» против «Оттавы» (3:0, 30 сэйвов). 

    Вторая звезда – голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Вашингтоном» (2:0, 32 сэйва). 

    Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Рейнджерс». На его счету – победный гол в овертайме. 

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