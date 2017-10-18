НХЛ. Кучеров забил в 7 стартовых матчах подряд. Длиннее серии только у Лемье, Босси и Гретцки

Форвард Никита Кучеров забил гол в матче с «Нью-Джерси» (4:5 Б).

Таким образом, он отличился во всех 7 стартовых матчах «Лайтнинг» в сезоне.

С 1943 года до него подобный снайперский старт удавался только 5 игрокам – (сезон-1992/93, забивал в 12 матчах подряд), Майку Босси (1984/85, 10), (1983/84, 8), Кену Ходжу (1973/74, 7) и Тони Танти (1983/84, 7).