Кучеров о голе в большинстве: «Моя философия – сначала стреляй, а там разберемся»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свою игру после матча с (3:2), в котором стал автором дубля.

– Никита, в прошлом сезоне вы говорили, что не тренируете свой бросок. «Я просто захожу в круг и попадаю». Но то, что вы делаете сейчас – великолепно! И кажется, все лето вы работали именно над броском, доведя его до идеала. Это так?

– Я думаю, его тренируют все игроки. В этом смысле я не делаю ничего уникального.

– За последние 30 лет только Стив Айзерман, Марио Лемье и Кейт Ткачук забивали в стартовых шести матчах сезона. Эта статистика для вас престижна?

– Особо не думаю ни о какой статистике. Мне приятно, что такое есть. Но я на этом не зацикливаюсь. Нужно просто играть в свой хоккей. Забью – хорошо, а если кто-то другой забросит шайбу, и мы победим – это тоже здорово. На первое место я ставлю команду, не выпячивая личные цели.

– Опишите свои два гола в этой встрече.

– Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Моя философия в таких моментах – сначала стреляй, а там разберемся.

– Перед вами был защитник. Вы использовали то, что он закрывал обзор вратарю, прицелившись в угол?

– Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать что-нибудь другое. Поэтому пусть это останется моим секретом, – сказал Кучеров.