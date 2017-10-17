Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кучеров о голе в большинстве: «Моя философия – сначала стреляй, а там разберемся»

    Теги Тампа-Бэй Детройт НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свою игру после матча с «Детройтом» (3:2), в котором стал автором дубля. 

    – Никита, в прошлом сезоне вы говорили, что не тренируете свой бросок. «Я просто захожу в круг и попадаю». Но то, что вы делаете сейчас – великолепно! И кажется, все лето вы работали именно над броском, доведя его до идеала. Это так?

    – Я думаю, его тренируют все игроки. В этом смысле я не делаю ничего уникального.

    – За последние 30 лет только Стив Айзерман, Марио Лемье и Кейт Ткачук забивали в стартовых шести матчах сезона. Эта статистика для вас престижна?

    – Особо не думаю ни о какой статистике. Мне приятно, что такое есть. Но я на этом не зацикливаюсь. Нужно просто играть в свой хоккей. Забью – хорошо, а если кто-то другой забросит шайбу, и мы победим – это тоже здорово. На первое место я ставлю команду, не выпячивая личные цели.

    – Опишите свои два гола в этой встрече.

    – Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Моя философия в таких моментах – сначала стреляй, а там разберемся.

    – Перед вами был защитник. Вы использовали то, что он закрывал обзор вратарю, прицелившись в угол?

    – Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать что-нибудь другое. Поэтому пусть это останется моим секретом, – сказал Кучеров. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться