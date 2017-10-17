Хэл Гилл: «Новые правила в НХЛ выгодны нападающим, хоккей перестал быть контактным спортом»

Бывший защитник НХЛ Хэл Гилл поделился мнением о современном хоккее.

«Хоккей перестал быть контактным спортом. В мое время можно было схватить соперника руками и держать его. Можно было клюшку для этого использовать, можно было в борт его привезти, толкаться. Еще после локаута 2005 года правила изменились. Нельзя цеплять, нельзя держать клюшкой, нельзя бить по рукам. Раньше можно было бить по клюшке. Теперь и этого нельзя делать. Защитники должны быть быстрыми, правильно выбирать позицию. Если ошибся в выборе – проиграл. И с этим уже ничего не поделаешь.

Если соперник объезжает тебя по дуге, уже нельзя бить по рукам, чтобы догнать его. Не получиться зацепить его и так увести от ворот. Нужно подставить тело, применить силовой прием. Или занять правильную позицию. Все знают, что я много времени проводил на скамейке штрафников. Сейчас игра изменилась, и всем приходится меняться.

Новые правила выгодны нападающим, защитникам приходится подстраиваться под нововведения. И им нужно время для этого. Команды стали обороняться менее агрессивно. Надеюсь, что это не было целью новых правил. Понятно, что всем нравится атакующий хоккей, но это уже вопрос того, куда движется игра», – сказал Гилл.