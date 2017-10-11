НХЛ. «Вегас» выиграл первый домашний матч в своей истории в присутствии 18 191 зрителя
«Вегас» одержал победу над «Аризоной» (5:2) в первом домашнем матче в НХЛ в своей истории.
Эта победа стала для «золотых рыцарей» третьей в трех матчах сезона.
Клуб сообщил, что на первом матче на T-Mobile Arena присутствовал 18 191 зритель. При этом официальная вместимость арены составляет 17 367 зрительских мест.
Tonight’s Attendance: 18,191@TMobileArena Capacity: 17,367— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 октября 2017 г.
Well done, Vegas!
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