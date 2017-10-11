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    НХЛ. «Вегас» выиграл первый домашний матч в своей истории в присутствии 18 191 зрителя

    Теги Аризона НХЛ Вегас

    «Вегас» одержал победу над «Аризоной» (5:2) в первом домашнем матче в НХЛ в своей истории. 

    Эта победа стала для «золотых рыцарей» третьей в трех матчах сезона. 

    Клуб сообщил, что на первом матче на T-Mobile Arena присутствовал 18 191 зритель. При этом официальная вместимость арены составляет 17 367 зрительских мест. 

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