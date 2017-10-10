Бучневич о своей критике КХЛ: «Это была шутка. У меня в России играет много друзей, как мне может быть неинтересно?»

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич заявил, что его недавние высказывания о КХЛ носили шуточный характер.

«Если честно, просто не могу представить Череповец без и КХЛ без Череповца. Хочу сказать, что ребята молодцы в этом сезоне, бьется, своей игрой доказывает, что достойна выступать в КХЛ.

Недавно в интервью я предложил отправить Андрея Светлакова и Костю Окулова в «Северсталь», именно потому, что очень хочу, чтобы моя родная команда осталась в КХЛ. Уверен, все понимают, что это была шутка, понятно же, что никто их не отпустит.

Вообще, я думаю, мне стоит взять паузу в общении с прессой, потому что недавно опять же в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ, а многим показалось, будто я говорил всерьез. Тут я сам виноват, конечно, но у меня в России играет очень много друзей, как мне может быть неинтересно?» – сказал Бучневич.

Бучневич о КХЛ: «Да кому это интересно? Понятно, кто сыграет в финале Кубка Гагарина»