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    Бучневич о своей критике КХЛ: «Это была шутка. У меня в России играет много друзей, как мне может быть неинтересно?»

    Теги ЦСКА Северсталь Рейнджерс НХЛ КХЛ Павел Бучневич

    Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич заявил, что его недавние высказывания о КХЛ носили шуточный характер. 

    «Если честно, просто не могу представить Череповец без КХЛ и КХЛ без Череповца. Хочу сказать, что ребята молодцы в этом сезоне, «Северсталь» бьется, своей игрой доказывает, что достойна выступать в КХЛ.

    Недавно в интервью я предложил ЦСКА отправить Андрея Светлакова и Костю Окулова в «Северсталь», именно потому, что очень хочу, чтобы моя родная команда осталась в КХЛ. Уверен, все понимают, что это была шутка, понятно же, что никто их не отпустит.

    Вообще, я думаю, мне стоит взять паузу в общении с прессой, потому что недавно опять же в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ, а многим показалось, будто я говорил всерьез. Тут я сам виноват, конечно, но у меня в России играет очень много друзей, как мне может быть неинтересно?» – сказал Бучневич. 

    Бучневич о КХЛ: «Да кому это интересно? Понятно, кто сыграет в финале Кубка Гагарина»

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