«Адмирал» подтвердил уход Андриевского. Это 5-я тренерская отставка в сезоне КХЛ

подтвердил уход Александра Андриевского с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности главного тренера стал его бывший ассистент Фредрик Стиллман.

Андриевский работал в «Адмирале» с 2015 года и дважды выводил дальневосточный клуб в плей-офф. Сейчас «Адмирал» идет на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 19 матчах.

Отметим, что эта тренерская отставка стала 5-й в текущем сезоне . Ранее покинули свои посты Сандис Озолиньш («Динамо» Рига), Игорь Захаркин («Югра»), Алексей Кудашов («Локомотив») и Милош Ржига («Слован»).