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    «Адмирал» подтвердил уход Андриевского. Это 5-я тренерская отставка в сезоне КХЛ

    Теги отставки КХЛ Александр Андриевский Адмирал

    «Адмирал» подтвердил уход Александра Андриевского с поста главного тренера команды. 

    Исполняющим обязанности главного тренера стал его бывший ассистент Фредрик Стиллман.

    Андриевский работал в «Адмирале» с 2015 года и дважды выводил дальневосточный клуб в плей-офф. Сейчас «Адмирал» идет на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 19 матчах. 

    Отметим, что эта тренерская отставка стала 5-й в текущем сезоне КХЛ. Ранее покинули свои посты Сандис Озолиньш («Динамо» Рига), Игорь Захаркин («Югра»), Алексей Кудашов («Локомотив») и Милош Ржига («Слован»). 

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