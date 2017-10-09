Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Юньковым

    Теги Салават Юлаев переходы Михаил Юньков КХЛ Сочи

    Состав «Салавата Юлаева» пополнил центральный нападающий Михаил Юньков.

    31-летний форвард подписал с уфимским клубом контракт на один сезон.

    В этом сезоне Юньков набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4» в двух матчах за «Сочи», за который выступал по условиям просмотрового контракта.

    Ранее Юньков играл за «Крылья Советов», «Ак Барс», «Спартак», «Магнитку», ЦСКА и «Авангард». Подробную статистику хоккеиста смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться