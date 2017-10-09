«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Юньковым

Состав пополнил центральный нападающий Михаил Юньков.

31-летний форвард подписал с уфимским клубом контракт на один сезон.

В этом сезоне Юньков набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4» в двух матчах за «Сочи», за который выступал по условиям просмотрового контракта.

Ранее Юньков играл за «Крылья Советов», «Ак Барс», «Спартак», «Магнитку», ЦСКА и «Авангард». Подробную статистику хоккеиста смотрите здесь.