Барри Троц: «Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц объяснил, почему нападающий Александр Овечкин успешно начал новый сезон .

«Думаю, главная причина этого всплеска в том, что Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы.

А бросок Алекса всегда был вне всяких сомнений. Когда Овечкин в движении, он создает себе пространство на льду, возникают голевые моменты», – заявил Троц.

Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет