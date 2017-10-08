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    Барри Троц: «Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц объяснил, почему нападающий Александр Овечкин успешно начал новый сезон НХЛ.

    «Думаю, главная причина этого всплеска в том, что Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы.

    А бросок Алекса всегда был вне всяких сомнений. Когда Овечкин в движении, он создает себе пространство на льду, возникают голевые моменты», – заявил Троц.

    Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет

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