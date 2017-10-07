Джон Купер: «Сергачев превзошел ожидания, такие игроки нужны «Тампе»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением об игре защитника Михаила Сергачева.
«Он превзошел ожидания. Не тушевался и действовал уверенно. Такие игроки нам нужны», – сказал Купер.
Напомним, что «Лайтнинг» в июне выменяли 19-летнего российского хоккеиста у «Монреаля».
Согласно условиям контракта новичка, пока Сергачев не проведет 10 игр в НХЛ, клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.
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