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    НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня, Панарин – третьей

    Теги Коламбус Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Джеймс Нил Вегас Артемий Панарин

    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня. 

    Третьей звездой дня признан форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, сделавший в матче против «Айлендерс» (5:0) ассистентский хет-трик. Это был его первый матч за «мундиров». 

    Второй звездой назван голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский с шатаутом в матче с «островитянами» при 29 сэйвах. Это был его 20-й сухой матч за «Коламбус», что стало новым клубным рекордом. 

    Титул первой звезды разделили голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери и форвард Джеймс Нил. Первый отразил 45 бросков в матче с «Далласом» (2:1), второй сделал дубль. Таким образом, они помогли «Голден Найтс» одержать первую победу в НХЛ в своей истории. 

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