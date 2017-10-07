НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня, Панарин – третьей

назвала трех звезд очередного игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Коламбуса» , сделавший в матче против «Айлендерс» (5:0) ассистентский хет-трик. Это был его первый матч за «мундиров».

Второй звездой назван голкипер «Коламбуса» с шатаутом в матче с «островитянами» при 29 сэйвах. Это был его 20-й сухой матч за «Коламбус», что стало новым клубным рекордом.

Титул первой звезды разделили голкипер Марк-Андре Флери и форвард Джеймс Нил. Первый отразил 45 бросков в матче с «Далласом» (2:1), второй сделал дубль. Таким образом, они помогли «Голден Найтс» одержать первую победу в НХЛ в своей истории.