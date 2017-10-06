Олег Знарок после 19-й победы подряд: «На СКА настраиваются прилично. Нам тяжелее всех»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата .

– Неудачное начало было, проспали его. Во втором периоде забили, вроде все в порядке были. В третьем – индивидуальные ошибки подвели, два гола ненужные пропустили.

– Увидели по ходу встречи перестановки – в четвертом, Дацюка не в своем. Как-то сказалось это негативно?

– Почему негативно? Хотели проверить новые сочетания. Ребята играют много игр в этих сочетаниях, решили освежить.

– Первая игра дома за долгий срок важна с точки зрения энергетики?

– Конечно, болельщики очень за нас болеют. Подпитка в любом случае есть. Но каждая игра важная. На каждой пресс-конференции говорю, что команды на нас настраиваются прилично. Нам тяжелее всех.

– Проспали начало – это психологическая проблема?

– Не психологическая. Это основа подготовки к игре, - заявил Знарок.

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