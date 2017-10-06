Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Олег Знарок после 19-й победы подряд: «На СКА настраиваются прилично. Нам тяжелее всех»

    Теги Сибирь СКА Павел Дацюк Олег Знарок КХЛ

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Неудачное начало было, проспали его. Во втором периоде забили, вроде все в порядке были. В третьем – индивидуальные ошибки подвели, два гола ненужные пропустили. 

    – Увидели по ходу встречи перестановки – в четвертом, Дацюка не в своем. Как-то сказалось это негативно?

    – Почему негативно? Хотели проверить новые сочетания. Ребята играют много игр в этих сочетаниях, решили освежить.

    – Первая игра дома за долгий срок важна с точки зрения энергетики?

    – Конечно, болельщики очень за нас болеют. Подпитка в любом случае есть. Но каждая игра важная. На каждой пресс-конференции говорю, что команды на нас настраиваются прилично. Нам тяжелее всех.

    – Проспали начало – это психологическая проблема?

    – Не психологическая. Это основа подготовки к игре, - заявил Знарок.

    СКА установил рекорд КХЛ – 19 побед подряд

    СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?

    Опрос

    Как бы этот СКА играл в НХЛ?

    1105 голосов 14
    • Не вышел бы в плей-офф
      50%
    • первый/второй раунд Кубка Стэнли
      34%
    • Финал конференции
      8%
    • Финал Кубка
      8%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться