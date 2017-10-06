Яромир Ягр: «Не удивлюсь, если однажды Макдэвид забросит 100 шайб за сезон»

Нападающий «Калгари» считает, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может забить 100 голов за сезон.

«Ну что сказать? Макдэвид очень хорош. Это выдающийся хоккеист. Если он научится реализовывать выходы один на один, то забросит 150 шайб. Думаю, что он вполне может забить 100 голов.

Я еще никогда не видел, чтобы кто-то так доминировал за счет скорости. Сейчас в хоккее нельзя цеплять и задерживать соперника, поэтому скорость приобретает огромное значение.

Когда играли Уэйн Гретцки и , их можно было цеплять клюшками, хватать руками. Нынешние правила идут на пользу Макдэвиду. Я не удивлюсь, если однажды он забросит 100 шайб и побьет рекорд. Это возможно.

Его можно остановить только одним способом – навязав ему игру, которая ему не нравится. Пусть играет в хоккей, в котором он не очень хорош. Правда, я не знаю, что это за хоккей. Быть может, ему все равно в какой хоккей играть.

Возможно, его надо оттеснить к бортам, сбить темп игры. Но если у него будет свободный лед, он будет кататься. Тогда его не остановить. Его надо заставить играть в обороне, иначе он забросит 100 шайб», – сказал Ягр.