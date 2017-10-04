TSN: «Тампа-Бэй» победит «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

Эксперты TSN сделали прогноз о победителях финальной стадии Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.

В голосовании участвовали 25 экспертов. Один из них – журналист Дэйв Ходж – предсказал канадский финал: «Торонто» – .

По мнению экспертов, в финале Восточной конференции сыграют и «Тампа-Бэй», на Западе – «Эдмонтон» и «Даллас», а в финале Кубка Стэнли победит «Эдмонтон».

Фото: TSN