НХЛ. Сергачев начнет сезон в основном составе «Тампы»
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев попал в основной состав команды на предстоящий сезон.
Стартовый матч регулярного чемпионата «Тампа» проведет против «Флориды» в ближайшую пятницу.
Напомним, что «Лайтнинг» в июне выменяли 19-летнего российского хоккеиста у «Монреаля»
По условиям контракта новичка, пока Сергачев не проведет 10 игр в НХЛ, клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.
Стив Айзерман: «Сергачев может провести 9 матчей, 10 или 40 игр»
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