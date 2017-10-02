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    НХЛ. Сергачев начнет сезон в основном составе «Тампы»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев попал в основной состав команды на предстоящий сезон.

    Стартовый матч регулярного чемпионата «Тампа» проведет против «Флориды» в ближайшую пятницу.

    Напомним, что «Лайтнинг» в июне выменяли 19-летнего российского хоккеиста у «Монреаля»

    По условиям контракта новичка, пока Сергачев не проведет 10 игр в НХЛ, клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.

    Стив Айзерман: «Сергачев может провести 9 матчей, 10 или 40 игр»

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