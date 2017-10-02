НХЛ. Сергачев начнет сезон в основном составе «Тампы»

Защитник «Тампы» попал в основной состав команды на предстоящий сезон.

Стартовый матч регулярного чемпионата проведет против «Флориды» в ближайшую пятницу.

Напомним, что «Лайтнинг» в июне выменяли 19-летнего российского хоккеиста у «Монреаля»

По условиям контракта новичка, пока Сергачев не проведет 10 игр в , клуб вправе отправить его в юниорскую лигу, не потеряв год действия соглашения.

Стив Айзерман: «Сергачев может провести 9 матчей, 10 или 40 игр»