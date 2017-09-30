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    Барри Троц: «Вашингтон» забил меньше 10 голов, а остался один предсезонный матч»

    Теги выставочные матчи Вашингтон Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался о результативности команды в предсезонных играх.

    «Не стану вам лгать, я бы хотел видеть больше в атаке. Команда ничего не добьется в нападении, если играть медленно, если интенсивность не столь высока, как требуется. Когда не хватает энергии в атаке, забивать не получается.

    Думаю, все придет, но в то же время это беспокоит. И поскольку это вызывает тревогу, мы думаем над этим. «Вашингтон» пока забросил меньше 10 шайб, а осталась одна предсезонная игра. Это недостаточно хорошо», – описал ситуацию канадец.

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