Барри Троц: «Вашингтон» забил меньше 10 голов, а остался один предсезонный матч»

Главный тренер Барри Троц высказался о результативности команды в предсезонных играх.

«Не стану вам лгать, я бы хотел видеть больше в атаке. Команда ничего не добьется в нападении, если играть медленно, если интенсивность не столь высока, как требуется. Когда не хватает энергии в атаке, забивать не получается.

Думаю, все придет, но в то же время это беспокоит. И поскольку это вызывает тревогу, мы думаем над этим. пока забросил меньше 10 шайб, а осталась одна предсезонная игра. Это недостаточно хорошо», – описал ситуацию канадец.