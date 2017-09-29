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    «Югра» официально объявила об отставке Захаркина и назначении главным тренером Емелина

    Теги Игорь Захаркин Николай Борщевский Игорь Уланов Анатолий Емелин отставки КХЛ Андрей Зуев Югра Сергей Гусев тренер

    «Югра» официально объявила об отставке главного тренера клуба Игоря Захаркина и его тренерского штаба, а также назначении главным тренером Анатолия Емелина. 

    «Югра» расторгла контракт с Игорем Захаркиным. Вместе с ним уходят Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.

    Новый главный тренер «Югры» – Анатолий Емелин, помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев», – говорится в официальном твиттере клуба. 

    Захаркин опять без работы. И зачем звали?

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