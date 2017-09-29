«Югра» официально объявила об отставке Захаркина и назначении главным тренером Емелина

«Югра» официально объявила об отставке главного тренера клуба Игоря Захаркина и его тренерского штаба, а также назначении главным тренером Анатолия Емелина.

«Югра» расторгла контракт с . Вместе с ним уходят Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.

Новый главный тренер «Югры» – Анатолий Емелин, помогать ему будут и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев», – говорится в официальном твиттере клуба.

Новый главный тренер «Югры» – Анатолий Емелин, помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев. pic.twitter.com/H6uYKbZj4N — HC Ugra (@ugrahc) 29 сентября 2017 г.

Захаркин опять без работы. И зачем звали?