🍞 🔥 «Нэшвилл» – «Коламбус». Панарин набрал 2 очка и забил победный буллит
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка в выставочном матче НХЛ с «Нэшвиллом» (4:3 Б), а также реализовал буллит, ставший в итоге победным.
Всего россиянин получил 22:20 игрового времени и завершил матч с полезностью «+1», нанеся 1 бросок по воротам. В итоге его признали первой звездой матча.
WARNING: 🍞🔥🔥🔥🔥🔥#CBJ pic.twitter.com/nYnmJc8vvE— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 29 сентября 2017 г.
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