🍞 🔥 «Нэшвилл» – «Коламбус». Панарин набрал 2 очка и забил победный буллит

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка в выставочном матче с «Нэшвиллом» (4:3 Б), а также реализовал буллит, ставший в итоге победным.

Всего россиянин получил 22:20 игрового времени и завершил матч с полезностью «+1», нанеся 1 бросок по воротам. В итоге его признали первой звездой матча.