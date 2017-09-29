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    🍞 🔥 «Нэшвилл» – «Коламбус». Панарин набрал 2 очка и забил победный буллит

    Теги выставочные матчи Нэшвилл Коламбус НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка в выставочном матче НХЛ с «Нэшвиллом» (4:3 Б), а также реализовал буллит, ставший в итоге победным. 

    Всего россиянин получил 22:20 игрового времени и завершил матч с полезностью «+1», нанеся 1 бросок по воротам. В итоге его признали первой звездой матча. 

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