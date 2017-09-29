сегодня, 01:00 НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» против «Тампы», «Филадельфия» – «Бостон» Теги выставочные матчи результаты Филадельфия Бостон Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Вегас НХЛ Выставочные матчи Флорида – Тампа-Бэй – (0:0, первый период) Филадельфия – Бостон – 02:00 Детройт – Чикаго – 02:30 Нэшвилл – Коламбус – 03:00 Сент-Луис – Миннесота – 03:00 Анахайм – Сан-Хосе – 05:00 Ванкувер – Калгари – 05:00 Вегас – Колорадо – 05:00 Лос-Анджелес – Аризона – 05:30
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