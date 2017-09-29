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    НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» против «Тампы», «Филадельфия» – «Бостон»

    Теги выставочные матчи результаты Филадельфия Бостон Тампа-Бэй Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Вегас

    НХЛ

    Выставочные матчи

    Флорида – Тампа-Бэй – (0:0, первый период)

    Филадельфия – Бостон – 02:00

    Детройт – Чикаго – 02:30

    Нэшвилл – Коламбус – 03:00

    Сент-Луис – Миннесота – 03:00

    Анахайм – Сан-Хосе – 05:00

    Ванкувер – Калгари – 05:00

    Вегас – Колорадо – 05:00

    Лос-Анджелес – Аризона – 05:30

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