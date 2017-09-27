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    Олег Знарок о том, не наскучило ли СКА побеждать: «Сложный вопрос. Пока все идет хорошо»

    Теги Сибирь СКА Евгений Кетов Олег Знарок КХЛ Игорь Шестеркин

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Мы довольны, что проехали серию положительно. Пару дней отдохнем и будем готовиться к следующим матчам.

    Не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос. Пока дай бог все идет, все хорошо.

    Играем в четыре пары защитников, чтобы всем дать поиграть, чтобы все были в игровом тонусе.

    Шестеркин отлично провел выездную серию, мы уверены в нем. С Кетовым все нормально, травмы удалось избежать», – рассказал Знарок.

    СКА продлил победную серию и за 16 матчей создал отрыв в 40 очков от последнего места на Западе

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