Олег Знарок о том, не наскучило ли СКА побеждать: «Сложный вопрос. Пока все идет хорошо»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата .

«Мы довольны, что проехали серию положительно. Пару дней отдохнем и будем готовиться к следующим матчам.

Не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос. Пока дай бог все идет, все хорошо.

Играем в четыре пары защитников, чтобы всем дать поиграть, чтобы все были в игровом тонусе.

Шестеркин отлично провел выездную серию, мы уверены в нем. С Кетовым все нормально, травмы удалось избежать», – рассказал Знарок.

СКА продлил победную серию и за 16 матчей создал отрыв в 40 очков от последнего места на Западе