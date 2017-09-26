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    Григорий Панин: «Просрали по делу, допустили больше ошибок, чем «Трактор»

    Теги Салават Юлаев Трактор болельщики Григорий Панин Эркка Вестерлунд КХЛ

    Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3).

    – Если честно, по последним двум играм даже не хочется какие-то комментарии давать. Сегодня я не матерюсь...

    – Каков Эркка Вестерлунд в гневе?

    – Я не знаю, как любой человек в гневе. Честно, не знаю, что сказать. Просрали по делу, допустили больше ошибок, чем команда соперника, поэтому проиграли. Не использовали свои моменты.

    – Сегодня на гостевом секторе было много ваших болельщиков...

    – Кстати, да, по поводу болельщиков – могу выразить свою благодарность, у «Салавата» очень большая поддержка, в каждом городе собирается много человек, их слышно, порой даже больше слышно, чем местных болельщиков. Это было и здесь, и в Магнитке, и в Екатеринбурге.

    Очень хочу поблагодарить за то, что такой фанатский сектор нас поддерживает, – сказал Панин.

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