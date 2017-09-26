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    Гендиректор «Торпедо»: «После ухода Шанцева клуб продолжит работать в штатном режиме»

    Теги Торпедо Валерий Шанцев КХЛ Виктор Харитонов

    Генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов рассказал положение дел в команде после ухода Валерия Шанцева с должности губернатора Нижегородской области.

    «Хоккейный клуб «Торпедо» работает в штатном режиме. Что касается финансирования, то есть утвержденный бюджет. Исходя из него и работаем. Повторюсь, все в штатном режиме», – сказал Харитонов.

    Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен 40-летний Глеб Никитин. До этого он был первым заместителем главы министерства промышленности и торговли.

    Шанцев работал губернатором Нижегородской области 12 лет. Он являлся председателем правления ХК «Торпедо».

    Напомним, что вчера был уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

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