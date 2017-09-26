Хоккейный тренер с зарплатой 300 тысяч рублей – в топ-10 самых высокооплачиваемых профессий России

Министерство труда и социальной защиты РФ составило топ-10 высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года. Среди прочих, в топ попала и должность главного тренера по хоккею.

Указывается, что рейтинг был составлен, исходя из данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости.

Топ-10 возглавил капитан океанского судна с окладом 500 тысяч рублей.

Командир воздушного судна с зарплатой 320 тысяч рублей оказался на втором месте, а второй пилот с зарплатой 180 тысяч — на десятом. На третьем месте — главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей.

Другие позиции рейтинга заняли главный тренер по хоккею (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей).

По данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 38,7 тыс. рублей. Она выросла на 7,3% относительно того же периода 2016 года.