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    КХЛ согласилась с «Авангардом» по 1 спорному моменту из 4 после матча со СКА

    Теги Авангард СКА Сергей Широков Максим Чудинов видео КХЛ Петр Хохряков Алексей Горский Александр Осипов Николай Прохоркин Ансель Галимов Илья Михеев

    Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал четыре эпизода, которые оспорил «Авангард» после матча со СКА (1:3).

    Момент 1 – нарушение Александра Осипова на Сергее Широкове, за которое игрок омичей был удален до конца игры.

    «Судьи совершенно правильно оценили игровой эпизод и правильно квалифицировали его как толчок на борт. Да, на первый взгляд может показаться, что воздействие не такое сильное, и на 5+20 нарушение не тянет, и можно ограничиться малым штрафом. И, скорее всего, именно малый штраф и был бы выписан. Если бы не последствия нарушения.

    У Широкова разбиты нос и губы, кровь на льду. Это указывает на то, что игрок СКА получил травму. Он находился в уязвимой позиции, лицом к борту, ударился о заграждение. У него даже сломался визор…

    И в данной ситуации у судей просто не остается другого выхода, кроме как выписать Осипову большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

    Мы весьма тщательно и много раз со всех сторон просматривали этот эпизод. После толчка левой рукой, Осипов добавил в спину, как говорят, в область номера. Нарушение очевидное, считаю, что претензии со стороны «Авангарда» – необоснованные».

    Момент 2 – нарушение численного состава у «Авангарда» в третьем периоде.

    «На повторе можно увидеть, как Илья Михеев спешит на скамейку, но доехать до нее не успевает. В это же время со скамейки выскакивает еще один игрок хозяев, и успевает покинуть полутораметровую зону, границы которой определены правилами, в тот момент, когда Михеев еще далеко от скамейки. Для меня это нарушение не вызывает сомнений».

    Момент 3 – действия Максима Чудинова против Анселя Галимова.

    «На мой взгляд, Чудинов играл чисто. Он подъехал к Галимову чуть сбоку, клюшкой пытался выбить шайбу, сделал техничное движение. Никакого воздействия со стороны Чудинова, никакого толчка на борт здесь нет».

    Момент 4 – действия Николая Прохоркина против Петра Хохрякова.

    «Надо признать ,что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф. «Авангард» прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указание на ошибку. 

    В заключении хотел бы отметить, что, несмотря на накаленную в концовке матча атмосферу, судейская бригада именно в это время сработала четко, разобравшись правильно в двух сложных эпизодах».

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    Соперники СКА недовольны судейством

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