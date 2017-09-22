КХЛ согласилась с «Авангардом» по 1 спорному моменту из 4 после матча со СКА

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал четыре эпизода, которые оспорил «Авангард» после матча со СКА (1:3).

Момент 1 – нарушение Александра Осипова на Сергее Широкове, за которое игрок омичей был удален до конца игры.

«Судьи совершенно правильно оценили игровой эпизод и правильно квалифицировали его как толчок на борт. Да, на первый взгляд может показаться, что воздействие не такое сильное, и на 5+20 нарушение не тянет, и можно ограничиться малым штрафом. И, скорее всего, именно малый штраф и был бы выписан. Если бы не последствия нарушения.

У Широкова разбиты нос и губы, кровь на льду. Это указывает на то, что игрок СКА получил травму. Он находился в уязвимой позиции, лицом к борту, ударился о заграждение. У него даже сломался визор…

И в данной ситуации у судей просто не остается другого выхода, кроме как выписать Осипову большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Мы весьма тщательно и много раз со всех сторон просматривали этот эпизод. После толчка левой рукой, Осипов добавил в спину, как говорят, в область номера. Нарушение очевидное, считаю, что претензии со стороны «Авангарда» – необоснованные».

Момент 2 – нарушение численного состава у «Авангарда» в третьем периоде.

«На повторе можно увидеть, как Илья Михеев спешит на скамейку, но доехать до нее не успевает. В это же время со скамейки выскакивает еще один игрок хозяев, и успевает покинуть полутораметровую зону, границы которой определены правилами, в тот момент, когда Михеев еще далеко от скамейки. Для меня это нарушение не вызывает сомнений».

Момент 3 – действия Максима Чудинова против Анселя Галимова.

«На мой взгляд, Чудинов играл чисто. Он подъехал к Галимову чуть сбоку, клюшкой пытался выбить шайбу, сделал техничное движение. Никакого воздействия со стороны Чудинова, никакого толчка на борт здесь нет».

Момент 4 – действия Николая Прохоркина против Петра Хохрякова.

«Надо признать ,что судьи пропустили нарушение со стороны Прохоркина, здесь подножка, нужно было выписывать малый штраф. «Авангард» прав, судьям послано видео с разъяснением данного эпизода и указание на ошибку.

В заключении хотел бы отметить, что, несмотря на накаленную в концовке матча атмосферу, судейская бригада именно в это время сработала четко, разобравшись правильно в двух сложных эпизодах».

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