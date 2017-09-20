Владимир Крикунов: «Беларусь и Россия – это практически одна страна, а мы делаем белорусов легионерами»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов считает, что белорусы не должны считаться легионерами в российских клубах .

«Считаю, в Беларуси спокойно можно совмещать хорошее выступление минского и успешные результаты сборной. У вас в стране хватает хоккеистов, которые могут играть в КХЛ. Просто их надо подтянуть. Нужно, чтобы появился костяк — и потихонечку вводить, и активно задействовать молодежь. Одного-двоих исполнителей всегда можно ставить в состав.

Понятно, что есть сборная и вся хоккейная работа будет оцениваться сквозь призму достижений национальной команды. Но если белорусы не будут лидерами в «Динамо», они не станут лидерами в сборной.

Конечно, признание ваших хоккеистов легионерами в российских клубах КХЛ — плохо. Ведь Беларусь и Россия — это практически одна страна, а мы делаем их легионерами. Есть ли шанс на то, что лимит отменят? Полагаю, нет. Надо привыкать жить в сегодняшних реалиях», – считает Крикунов.

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