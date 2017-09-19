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    НХЛ. Выставочные матчи. «Коламбус» примет «Чикаго», «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом»

    Теги выставочные матчи результаты Питтсбург Баффало Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Колорадо Анахайм Даллас Сан-Хосе НХЛ Вегас

    Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

    НХЛ

    Выставочные матчи

    Нэшвилл – Флорида – 23.30

    Баффало – Питтсбург – 02.00

    Бостон – Детройт – 02.00

    Коламбус – Чикаго – 02.00

    Тампа-Бэй – Каролина – 02.30

    Торонто – Оттава – 02.30

    Нэшвилл – Флорида – 03.00

    Даллас – Сент-Луис – 03.30

    Колорадо – Вегас – 04.00

    Сан-Хосе – Анахайм – 05.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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