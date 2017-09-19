НХЛ. Выставочные матчи. «Коламбус» примет «Чикаго», «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом»
Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
НХЛ
Выставочные матчи
Нэшвилл – Флорида – 23.30
Баффало – Питтсбург – 02.00
Бостон – Детройт – 02.00
Коламбус – Чикаго – 02.00
Тампа-Бэй – Каролина – 02.30
Торонто – Оттава – 02.30
Нэшвилл – Флорида – 03.00
Даллас – Сент-Луис – 03.30
Колорадо – Вегас – 04.00
Сан-Хосе – Анахайм – 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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