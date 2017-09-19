ЦСКА отправит в ВХЛ Окулова, Светлакова и Кузьменко

Ряд игроков ЦСКА отправятся в чеховскую «Звезду» на ближайший матч с «Горняком».

По информации портала «Чемпионат.com», к подмосковному клубу присоединятся защитник Никита Макеев, а также нападающие Андрей Кузьменко, , Константин Окулов и Павел Карнаухов.

Такое решение принято в связи с большими перерывами между ближайшими матчами – в ЦСКА хотят, чтобы игроки получили практику. Хоккеисты присоединятся к «Звезде» завтра, 20 сентября.

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