НХЛ. Выставочные матчи. «Оттава» забила 6 голов «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси»
Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
НХЛ
Выставочные матчи
Баффало – Каролина – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 9 Д.Райан (Скиннер, Х.Флери)
1:1 – 12 Гриффит (Родригес, Пу)
1:2 – 35 Джурис (Д.Райан), ГМ
2:2 – 37 Маккейб (Федун, Родригес)
2:3 – 63 Д.Райан (Т. ван Римсдайк)
Вратари: Ленер 14/16, Улльмарк 11/12 – Дж.Смит 19/21, Неделькович 14/14
Форвард «Каролины» Сергей Толчинский получил 11:09 игрового времени и набрал «+1».
Бостон – Монреаль – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Голы: Габриэль, Бьорк, Шаллер – Галлахер, Грегуар
Нью-Джерси – Вашингтон – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
0:1 – 5 Уолкер (Эллер)
1:1 – 22 Мюллер (Бландиси)
2:1 – 32 Носен (Бландиси, Брэтт)
3:1 – 40 Палмиери
4:1 – 56 Хишир
Вратари: Кинкейд 15/16, Веджвуд 19/19 – Холтби 18/19, Ванечек 14/17
Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали. Защитник «Нью-Джерси» Ярослав Дыбленко за 16:13 игрового времени набрал «+3» при 4 минутах штрафа.
Рейнджерс – Айлендерс – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 63 Пионк (Андерссон, Нивес)
Вратари: Павелец 10/10, Хэлверсон 7/7 – Галак 22/22, МакАдам 19/20.
Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин получил 11:01 игрового времени, форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич – 15:35.
Оттава – Торонто – 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)
1:0 – 3 Рэнделл (Стоун, Секстон)
2:0 – 5 Хоффман (Берроуз, Фанюф), ГБ
3:0 – 8 Хоффман (Ярош)
3:1 – 19 Мэттьюс (Браун, Райлли), ГБ
4:1 – 20 Стоун (Пажо, Фанюф)
5:1 – 37 Г.Ганье (Рэнделл, Шабо)
6:1 – 38 Сиси (Смит, Стоун)
6:2 – 58 Нюландер (Райлли, Мэттьюс), ГБ
Вратари: Андерсон 15/16, Тэйлор 14/15 – Макиленни 8/12, Спаркс 12/14
Форвард «Лифс» Никита Сошников получил 12:34 игрового времени и набрал «-2», защитник Никита Зайцев не играл.
Виннипег – Миннесота – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 – 1 Перро (Элерс, Энстрем), ГБ
1:1 – 6 Койл (Эннис, Фолиньо), ГБ
1:2 – 36 Митчелл (Ро)
2:2 – 38 Лайне (Бафлин, Лоури), ГБ
2:3 – Мэлоун, РБ
Вратари: Хеллибак 34/36 – Сведберг 22/24, Михалек 19/19
Калгари – Эдмонтон – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
1:0 – 2 Монахан (Ферланд, Джиордано)
1:1 – 6 Каджула (Ларссон, Драйзайтль)
1:2 – 11 Овитю
1:3 – 24 Хайра (Ямамото)
1:4 – 27 Каджула (Лучич, Клефбом), ГБ
2:4 – 30 Хэмилтон (Годро, Ферланд)
2:5 – 42 Ямамото
3:5 – 45 Броди (Годро, Верстиг), ГБ
4:5 – 60 Янковски (Дьюб), ГМ
Вратари: Смит 9/13, Гиллис 8/9 – Броссуа 12/13, Эллис 17/20
Эдмонтон – Калгари – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)
1:0 – 3 Летесту (Пакаринен, Джонс)
2:0 – 6 Марун (Макдэвид, Нерс)
3:0 – 15 Нюджент-Хопкинс
4:0 – 46 Летесту (Марун, Строум), ГБ
5:0 – 56 Строум (Марун, Макдэвид), ГБ
5:1 – 57 Бартковски (Стоун)
5:2 – 59 Шинкарук (Стоун, Кулак), ГБ
Вратари: Тэлбот 11/11, Паскаль 12/14 – Лэк 20/23, Риттих 7/9
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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