НХЛ. Выставочные матчи. «Оттава» забила 6 голов «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси»

Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

НХЛ

Выставочные матчи

Баффало – Каролина – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 9 Д.Райан (Скиннер, Х.Флери)

1:1 – 12 Гриффит (Родригес, Пу)

1:2 – 35 Джурис (Д.Райан), ГМ

2:2 – 37 Маккейб (Федун, Родригес)

2:3 – 63 Д.Райан (Т. ван Римсдайк)

Вратари: Ленер 14/16, Улльмарк 11/12 – Дж.Смит 19/21, Неделькович 14/14

Форвард «Каролины» Сергей Толчинский получил 11:09 игрового времени и набрал «+1».

Бостон – Монреаль – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Габриэль, Бьорк, Шаллер – Галлахер, Грегуар

Нью-Джерси – Вашингтон – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

0:1 – 5 Уолкер (Эллер)

1:1 – 22 Мюллер (Бландиси)

2:1 – 32 Носен (Бландиси, Брэтт)

3:1 – 40 Палмиери

4:1 – 56 Хишир

Вратари: Кинкейд 15/16, Веджвуд 19/19 – Холтби 18/19, Ванечек 14/17

Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали. Защитник «Нью-Джерси» Ярослав Дыбленко за 16:13 игрового времени набрал «+3» при 4 минутах штрафа.

Рейнджерс – Айлендерс – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 63 Пионк (Андерссон, Нивес)

Вратари: Павелец 10/10, Хэлверсон 7/7 – Галак 22/22, МакАдам 19/20.

Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин получил 11:01 игрового времени, форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич – 15:35.

Оттава – Торонто – 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

1:0 – 3 Рэнделл (Стоун, Секстон)

2:0 – 5 Хоффман (Берроуз, Фанюф), ГБ

3:0 – 8 Хоффман (Ярош)

3:1 – 19 Мэттьюс (Браун, Райлли), ГБ

4:1 – 20 Стоун (Пажо, Фанюф)

5:1 – 37 Г.Ганье (Рэнделл, Шабо)

6:1 – 38 Сиси (Смит, Стоун)

6:2 – 58 Нюландер (Райлли, Мэттьюс), ГБ

Вратари: Андерсон 15/16, Тэйлор 14/15 – Макиленни 8/12, Спаркс 12/14

Форвард «Лифс» Никита Сошников получил 12:34 игрового времени и набрал «-2», защитник Никита Зайцев не играл.

Виннипег – Миннесота – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – 1 Перро (Элерс, Энстрем), ГБ

1:1 – 6 Койл (Эннис, Фолиньо), ГБ

1:2 – 36 Митчелл (Ро)

2:2 – 38 Лайне (Бафлин, Лоури), ГБ

2:3 – Мэлоун, РБ

Вратари: Хеллибак 34/36 – Сведберг 22/24, Михалек 19/19

Калгари – Эдмонтон – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

1:0 – 2 Монахан (Ферланд, Джиордано)

1:1 – 6 Каджула (Ларссон, Драйзайтль)

1:2 – 11 Овитю

1:3 – 24 Хайра (Ямамото)

1:4 – 27 Каджула (Лучич, Клефбом), ГБ

2:4 – 30 Хэмилтон (Годро, Ферланд)

2:5 – 42 Ямамото

3:5 – 45 Броди (Годро, Верстиг), ГБ

4:5 – 60 Янковски (Дьюб), ГМ

Вратари: Смит 9/13, Гиллис 8/9 – Броссуа 12/13, Эллис 17/20

Эдмонтон – Калгари – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

1:0 – 3 Летесту (Пакаринен, Джонс)

2:0 – 6 Марун (Макдэвид, Нерс)

3:0 – 15 Нюджент-Хопкинс

4:0 – 46 Летесту (Марун, Строум), ГБ

5:0 – 56 Строум (Марун, Макдэвид), ГБ

5:1 – 57 Бартковски (Стоун)

5:2 – 59 Шинкарук (Стоун, Кулак), ГБ

Вратари: Тэлбот 11/11, Паскаль 12/14 – Лэк 20/23, Риттих 7/9

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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