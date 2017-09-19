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    НХЛ. Выставочные матчи. «Оттава» забила 6 голов «Торонто», «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси»

    Теги выставочные матчи результаты Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Каролина Вашингтон Миннесота Калгари Эдмонтон НХЛ Виннипег

    Клубы НХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

    НХЛ

    Выставочные матчи

    Баффало – Каролина – 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

    0:1 – 9 Д.Райан (Скиннер, Х.Флери)

    1:1 – 12 Гриффит (Родригес, Пу)

    1:2 – 35 Джурис (Д.Райан), ГМ

    2:2 – 37 Маккейб (Федун, Родригес)

    2:3 – 63 Д.Райан (Т. ван Римсдайк)

    Вратари: Ленер 14/16, Улльмарк 11/12 – Дж.Смит 19/21, Неделькович 14/14

    Форвард «Каролины» Сергей Толчинский получил 11:09 игрового времени и набрал «+1». 

    Бостон – Монреаль – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

    Голы: Габриэль, Бьорк, Шаллер – Галлахер, Грегуар

    Нью-Джерси – Вашингтон – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

    0:1 – 5 Уолкер (Эллер)

    1:1 – 22 Мюллер (Бландиси)

    2:1 – 32 Носен (Бландиси, Брэтт)

    3:1 – 40 Палмиери

    4:1 – 56 Хишир

    Вратари: Кинкейд 15/16, Веджвуд 19/19 – Холтби 18/19, Ванечек 14/17

    Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали. Защитник «Нью-Джерси» Ярослав Дыбленко за 16:13 игрового времени набрал «+3» при 4 минутах штрафа. 

    Рейнджерс – Айлендерс – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

    1:0 – 63 Пионк (Андерссон, Нивес)

    Вратари: Павелец 10/10, Хэлверсон 7/7 – Галак 22/22, МакАдам 19/20. 

    Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин получил 11:01 игрового времени, форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич – 15:35. 

    Оттава – Торонто – 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

    1:0 – 3 Рэнделл (Стоун, Секстон)

    2:0 – 5 Хоффман (Берроуз, Фанюф), ГБ

    3:0 – 8 Хоффман (Ярош)

    3:1 – 19 Мэттьюс (Браун, Райлли), ГБ

    4:1 – 20 Стоун (Пажо, Фанюф)

    5:1 – 37 Г.Ганье (Рэнделл, Шабо)

    6:1 – 38 Сиси (Смит, Стоун)

    6:2 – 58 Нюландер (Райлли, Мэттьюс), ГБ

    Вратари: Андерсон 15/16, Тэйлор 14/15 – Макиленни 8/12, Спаркс 12/14

    Форвард «Лифс» Никита Сошников получил 12:34 игрового времени и набрал «-2», защитник Никита Зайцев не играл. 

    Виннипег – Миннесота – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

    1:0 – 1 Перро (Элерс, Энстрем), ГБ

    1:1 – 6 Койл (Эннис, Фолиньо), ГБ

    1:2 – 36 Митчелл (Ро)

    2:2 – 38 Лайне (Бафлин, Лоури), ГБ

    2:3 – Мэлоун, РБ

    Вратари: Хеллибак 34/36 – Сведберг 22/24, Михалек 19/19

    Калгари – Эдмонтон – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

    1:0 – 2 Монахан (Ферланд, Джиордано)

    1:1 – 6 Каджула (Ларссон, Драйзайтль)

    1:2 – 11 Овитю

    1:3 – 24 Хайра (Ямамото)

    1:4 – 27 Каджула (Лучич, Клефбом), ГБ

    2:4 – 30 Хэмилтон (Годро, Ферланд)

    2:5 – 42 Ямамото

    3:5 – 45 Броди (Годро, Верстиг), ГБ

    4:5 – 60 Янковски (Дьюб), ГМ

    Вратари: Смит 9/13, Гиллис 8/9 – Броссуа 12/13, Эллис 17/20

    Эдмонтон – Калгари – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

    1:0 – 3 Летесту (Пакаринен, Джонс)

    2:0 – 6 Марун (Макдэвид, Нерс)

    3:0 – 15 Нюджент-Хопкинс

    4:0 – 46 Летесту (Марун, Строум), ГБ

    5:0 – 56 Строум (Марун, Макдэвид), ГБ

    5:1 – 57 Бартковски (Стоун)

    5:2 – 59 Шинкарук (Стоун, Кулак), ГБ

    Вратари: Тэлбот 11/11, Паскаль 12/14 – Лэк 20/23, Риттих 7/9

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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