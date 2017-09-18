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    Запись уличной драки экс-тренера «Авангарда» Сумманена

    Теги Авангард происшествия видео чемпионат Финляндии Раймо Сумманен

    В сети появилось видео уличной драки главного тренера «Авангарда» Раймо Сумманена.

    На прошлой неделе появилась информация, что 55-летний специалист напал на прохожего около ночного клуба в Хельсинки.

    Сумманен нанес мужчине 10 ударов, когда тот уже оказался на земле.

    Тренер покинул место происшествия до приезда полиции.

    Последним местом работы Сумманена был «Эспоо Юнайтед», где он был помощником главного тренера.

    По окончании одного из матчей второго дивизиона чемпионата Финляндии Сумманен назвал тренера команды-соперника педофилом, за что он получил 8-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 4 тысяч евро.

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