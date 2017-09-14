Бывший тренер «Авангарда» Сумманен напал на прохожего в Финляндии и нанес ему 10 ударов

Бывший главный тренер Раймо Сумманен стал участником уличного конфликта в Финляндии.

55-летний специалист напал на прохожего около ночного клуба в Хельсинки.

Сумманен нанес мужчине 10 ударов, когда тот уже оказался на земле.

Тренер покинул место происшествия до приезда полиции.

Последним местом работы Сумманена был «Эспоо Юнайтед», где он был помощником главного тренера.

По окончании одного из матчей второго дивизиона чемпионата Финляндии Сумманен назвал тренера команды-соперника педофилом, за что он получил 8-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 4 тысяч евро.