Александр Медведев: «Несправедливо обвинять Овечкина в предательстве»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о шансах нападающего «Вашингтона» принять участие в Олимпиаде-2018.

– До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин договорился бы с «Вашингтоном» и получил бы трехнедельную паузу. Но эта проблема выходит за пределы Олимпиады.

Видимо, заявление Фазеля связано с тем, что он хочет оставить возможность приезда энхаэловцев на следующие Игры и, самое главное, сохранить их на чемпионат мира. Не исключено, что ситуация могла обостриться.

– Болельщики обвиняют Овечкина в предательстве…

– Это абсолютно несправедливо! Знаю, что он очень хотел попасть на Олимпиаду, продумывал, как это лучше сделать, но перед ним поставили не просто шлагбаум, а забор, который не перелезть, – сказал Медведев.

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