Александр Овечкин: «Хочу выиграть Кубок Стэнли. Это мой приоритет»

Капитан «Вашингтона» поделился мыслями о целях команды в предстоящем сезоне.

«Думаю, у нас по-прежнему хорошая команда. Все будет хорошо.

Я хочу выиграть , это мой приоритет. Я определенно знаю, что мне нужно делать. Я знаю, как мне нужно играть.

Нужно работать усерднее, чтобы создавать пространство партнерам, чтобы партнеры по звену могли добиваться успеха», – сказал Овечкин.