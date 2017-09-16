Александр Овечкин: «Хочу выиграть Кубок Стэнли. Это мой приоритет»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мыслями о целях команды в предстоящем сезоне.
«Думаю, у нас по-прежнему хорошая команда. Все будет хорошо.
Я хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет. Я определенно знаю, что мне нужно делать. Я знаю, как мне нужно играть.
Нужно работать усерднее, чтобы создавать пространство партнерам, чтобы партнеры по звену могли добиваться успеха», – сказал Овечкин.
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