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    Александр Овечкин: «Хочу выиграть Кубок Стэнли. Это мой приоритет»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мыслями о целях команды в предстоящем сезоне.

    «Думаю, у нас по-прежнему хорошая команда. Все будет хорошо.

    Я хочу выиграть Кубок Стэнли, это мой приоритет. Я определенно знаю, что мне нужно делать. Я знаю, как мне нужно играть. 

    Нужно работать усерднее, чтобы создавать пространство партнерам, чтобы партнеры по звену могли добиваться успеха», – сказал Овечкин.

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