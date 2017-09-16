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    Президент МОК призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

    Теги НХЛ МОК Томас Бах Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018. 

    «Позицию НХЛ понять сложно. Все уже могут сделать выводы, что они обсуждают участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. 

    Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде-2018», – сказал Бах. 

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

    Томас Бах: «Очень извиняюсь перед игроками НХЛ за то, что они не смогут сыграть на Олимпиаде»

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