Евгений Кузнецов о возможности перехода в КХЛ: «Летом были разные мысли, думал об Олимпиаде»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что рассматривал возможность возвращения в КХЛ этим летом в связи с тем, что игроки не примут участие в Олимпиаде-2018.

«Я думал об Олимпиаде, потому что пропустил Игры в Сочи, не попал в команду. И летом приходили разные мысли о том, как поступить. У каждого игрока бывает шанс самому решить, где он хочет играть, но он должен хорошо подумать, чтобы принять верное решение. Я сделал свой выбор и рад этому, надеюсь, буду выступать здесь еще долго.

Дело не в том, что я хотел играть в , просто в жизни всякое случается. Вы должны держать в уме несколько вариантов развития событий. Я не один, у меня есть семья, я должен быть готов ко всему. Подписание контракта в НХЛ – непростой процесс», – заявил Кузнецов.

Кузнецов летом находился в статусе ограниченно свободного агента. В КХЛ СКА выменял права на него у «Трактора».

В итоге россиянин подписал 8-летний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов.

Эллиотт Фридман: «По слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ 10 млн долларов за один сезон и 20 – за два»