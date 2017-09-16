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    Евгений Кузнецов о возможности перехода в КХЛ: «Летом были разные мысли, думал об Олимпиаде»

    Теги Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что рассматривал возможность возвращения в КХЛ этим летом  в связи с тем, что игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018.

    «Я думал об Олимпиаде, потому что пропустил Игры в Сочи, не попал в команду. И летом приходили разные мысли о том, как поступить. У каждого игрока бывает шанс самому решить, где он хочет играть, но он должен хорошо подумать, чтобы принять верное решение. Я сделал свой выбор и рад этому, надеюсь, буду выступать здесь еще долго.

    Дело не в том, что я хотел играть в КХЛ, просто в жизни всякое случается. Вы должны держать в уме несколько вариантов развития событий. Я не один, у меня есть семья, я должен быть готов ко всему. Подписание контракта в НХЛ – непростой процесс», – заявил Кузнецов. 

    Кузнецов летом находился в статусе ограниченно свободного агента. В КХЛ СКА выменял права на него у «Трактора».

    В итоге россиянин подписал 8-летний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов. 

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