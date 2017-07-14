Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о том, какое предложение из получил форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Думаю, что пытался подписать Кузнецова на сумму около 6 миллионов долларов в год, но быстро понял, что так не выйдет. По всем признакам в КХЛ собирались найти необходимые деньги на контракт Евгения. В России знают, что появилась серьезная возможность выиграть, наконец, золото Олимпиады, и работают в этом направлении, пытаются сохранить игроков дома.

Мы говорим не только о звездах, как Кузнецов. Это касается и проспекта «Коламбуса» Владислава Гаврикова, и твердого профи Сергея Калинина, который не сыграл ни одного матча в после обмена из «Нью-Джерси» в «Торонто». Не могу это доказать, но, по слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ 10 миллионов за один сезон и 20 – за два», – написал Фридман в своем обзоре.

Напомним, что недавно выменял права на Кузнецова в КХЛ у «Трактора».

«Вашингтон» в итоге подписал с ним 8-летний контракт с зарплатой 7,8 миллиона долларов в год.

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