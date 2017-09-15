Андрей Марков: «Уровень КХЛ растет, руководство лиги делает все, чтобы она прогрессировала»

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков после матча с «Северсталью» (2:1 ОТ) оценил свою игру на старте сезона, а также поделился мнением о прогрессе .

«Мы все еще ищем свою игру. Мы не играем на свой потенциал, который можем показывать. Нам еще много над чем нужно работать, нужно поправить определенные моменты. Это и меня лично касается. Будем работать.

Мой гол? Я хотел отдать пас, но шайба удачно попала в конек соперника, отскочила в ворота.

Я редко доволен своей игрой. Я знаю, что допускаю ошибки, но хоккей без ошибок не бывает. Сезон длинный, если над этим зацикливаться, то… Буду делать выводы, буду стараться не делать этих ошибок и прибавлять от матча к матчу.

Уровень лиги растет. Это только десятый сезон. Думаю, есть куда расти всем клубам. Руководство лиги делает все, чтобы она прогрессировала. Хотелось бы видеть побольше болельщиков. Не знаю, от кого это зависит. А так все хорошо», – сказал Марков.