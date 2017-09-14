Скаут: «Андрей Свечников обладает потенциалом лучшего крайнего форварда НХЛ»

Один из скаутов дал характеристику нападающему Андрею Свечникову, который по версии TSN занимает 2-е место в рейтинге в преддверии драфта-2018.

«Обладает физической мощью. Способен доминировать в атаке, идти напролом к воротам, не боится выгрызать голы в условиях жесткой опеки.

Вместе с тем обладает высокими скоростью и мастерством, способен обыгрывать соперника один в один. У него превосходный бросок, позволяющий забивать в том числе издали. Обладает сильными бойцовскими качествами, не уклоняется от борьбы на льду.

В целом наделен качествами, благодаря которым может стать лучшим крайним форвардом НХЛ», — заключает скаут.

В предстоящем сезоне 17-летний россиянин сыграет за «Бэрри Колтс» в юниорской лиге Онтарио.

В прошлом сезоне он стал лучшим новичком USHL (хоккейная лига США), набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах за «Маскегон».

В преддверии драфта НХЛ восемь скаутов поставили Свечникова на второе место в рейтинге (вслед за Расмусом Далином), один — на первое, один – на 4-е.

Драфт НХЛ-2018. Эксперт TSN Маккензи поставил Свечникова на 2-е место в рейтинге