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    У форварда «Бостона» Пастрняка есть договоренности с двумя клубами КХЛ

    Теги возможные переходы Бостон НХЛ КХЛ Юрий Николаев Давид Пастрняк

    Агент Юрий Николаев заявил, что нападающий «Бостона» Давид Пастрняк контактирует о возможном переходе с двумя клубами КХЛ.

    – Кто из игроков НХЛ может перебраться в НХЛ?

    – Например, чешский нападающий Давид Пастрняк, который так и не подписал нового контракта с «Бостоном». У нас есть договоренности с двумя клубами КХЛ, возможно, мы увидим его здесь.

    Опять же, лакмусовой бумажкой сейчас является Олимпиада. Поэтому если человек проведет год в России, то ничего страшного не будет, – сообщил Николаев.

    Ранее 21-летний чех отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Нападающий остается ограниченно свободным агентом.

    В прошлом сезоне Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

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