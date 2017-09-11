Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль летом рассматривал возможность играть в КХЛ
Агент Юрий Николаев сообщил, что нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль рассматривал возможность продолжить карьеру в КХЛ.
«Драйзайтль рассматривал возможность приезда в КХЛ. «Эдмонтон» и «Торонто» в ближайшее время должны выстрелить. Там все делается для достижения высокого результата.
Ламорелло с Бэбкоком даже с Ожигановым общались. Но с моей точки зрения, слишком много проспектов у «Мэйпл Лифс», – заявил Николаев.
21-летний немец летом был ограниченно свободным агентом. В августе он подписал 8-летний контракт с «Ойлерс» на 68 миллионов долларов.
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