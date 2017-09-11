Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль летом рассматривал возможность играть в КХЛ

Агент Юрий Николаев сообщил, что нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль рассматривал возможность продолжить карьеру в .

«Драйзайтль рассматривал возможность приезда в КХЛ. и «Торонто» в ближайшее время должны выстрелить. Там все делается для достижения высокого результата.

Ламорелло с Бэбкоком даже с Ожигановым общались. Но с моей точки зрения, слишком много проспектов у «Мэйпл Лифс», – заявил Николаев.

21-летний немец летом был ограниченно свободным агентом. В августе он подписал 8-летний контракт с «Ойлерс» на 68 миллионов долларов.