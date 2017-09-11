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    Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль летом рассматривал возможность играть в КХЛ

    Теги возможные переходы Торонто Эдмонтон Лу Ламорелло Майк Бэбкок НХЛ КХЛ Юрий Николаев Игорь Ожиганов Леон Драйзайтль

    Агент Юрий Николаев сообщил, что нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль рассматривал возможность продолжить карьеру в КХЛ.

    «Драйзайтль рассматривал возможность приезда в КХЛ. «Эдмонтон» и «Торонто» в ближайшее время должны выстрелить. Там все делается для достижения высокого результата.

    Ламорелло с Бэбкоком даже с Ожигановым общались. Но с моей точки зрения, слишком много проспектов у «Мэйпл Лифс», – заявил Николаев.

    21-летний немец летом был ограниченно свободным агентом. В августе он подписал 8-летний контракт с «Ойлерс» на 68 миллионов долларов.

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